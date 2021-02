Der AUD/USD fiel in der vergangenen Woche auf ein neues 2020 Tief von 0,7591 und er beendete die Woche mit leichten Verlusten unterhalb der Marke von 0,7700. Die Bären können ihre Chancen in einer Woche nutzen, in der die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag eine geldpolitische Sitzung abhält, berichtet Valeria Bednarik, Chefanalystin bei FXStreet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...