Den ersten Preis eines Wettbewerbs des Bundesverbandes Wärmepumpe hat ein 250 Jahres altes, denkmalgeschütztes Haus in NRW gewonnen. Lange galt die Wärmepumpe nicht als Lösung für Bestandsbauten. Das Gegenteil beweist ein altes Klinkerhaus in Wachtendonk. In Deutschland sind derzeit rund eine Millionen Wärmepumpen installiert. Davon geht der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) aus. Aus diesem Grund haben die Branchenvertreter ein Gewinnspiel ausgeschrieben. Daran konnten sich alle Hauseigentümer beteiligen, ...

