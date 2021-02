Der US-amerikanische Speicherspezialist will an seinem neuen Standort noch im ersten Quartal die Produktion von Lithium-Ionen-Batteriesystemen aufnehmen. Mit der offiziellen Ansiedlung ist der Umzug von Frankfurt am Main nach Brandenburg vollständig abgeschlossenTrotz Corona-Pandemie will Batterie-Produzent Microvast Inc. im ersten Quartal 2021 in Ludwigsfelde mit der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterielösungen beginnen. Offiziell hat das US-Unternehmen seine von Frankfurt am Main nach Brandenburg verlegte Europazentrale am Montag eröffnet und mit den Vorbereitungen für die Regelproduktion ...

