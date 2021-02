In Churwalden im Kanton Graubünden soll eine Ferienanlage der Schweizer MGI AG unter Mithilfe der breiten Masse entstehen.Churwalden/Wien - Investitionen in Immobilien gelten als lukrativ, haben aber den Ruf, nur etwas für gut betuchte Menschen zu sein. Crowdinvesting, auch Crowdlending genannt, zielt darauf ab, dass sich viele Anleger schon mit kleinen Summen beteiligen und von hohen Zinsen profitieren können. Die auf Immobilien-Projekte spezialisierte und in Österreich führende Crowdinvesting-Plattform...

