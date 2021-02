Die Stimmung in den amerikanischen Unternehmen ist auch im vierten Quartal ungebrochen, wodurch die Firmen in die Erholung investieren, auch wenn die Einzelhandelsumsätze in der Urlaubssaison negativ waren. Es wird erwartet, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Januar von 60,7 im Dezember auf 59,5 abrutscht und damit die Bühne für die Nonfarm Payrolls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...