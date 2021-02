Der volumengewichtete Durchschnittssatz des chinesischen Benchmark-Tagesgeldzinsen ist von einem Fünfjahreshoch von 3,13% am Freitag auf 2,55% gesunken. Die kurzfristigen Geldsätze schnellten in die Höhe, nachdem die People's Bank of China Anfang letzter Woche unerwartet netto 78 Mrd. Yuan (12 Mrd. US$) über Offenmarktgeschäfte abzog. Die Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...