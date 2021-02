Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden am Montag 3775 neue Coronavirus-Ansteckungen innert drei Tagen gemeldet.Bern - In den Kantonen Bern und Thurgau sind Pilotprojekte mit Corona-Tests angelaufen. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden am Montag 3775 neue Coronavirus-Ansteckungen innert drei Tagen gemeldet. Neu drohen Ordnungsbussen für Verstösse gegen Corona-Massnahmen. Am Thurgauer Berufsbildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden werden beispielsweise alle 850 Lernenden freiwillig auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...