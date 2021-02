Wien - Österreich hat eine behutsame Lockerung des harten Lockdowns beschlossen. Geschäfte und Schulen dürfen ab dem 8. Februar unter Auflagen wieder öffnen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf einer Pressekonferenz in Wien am Montagabend mit.



Mit den Ländern habe man sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt. Demnach kehren die Schüler wieder zum Präsenzunterricht zurück, Läden dürfen künftig mit FFP2-Maske betreten werden. Auch Friseure dürfen wieder die Arbeit aufnehmen, allerdings müssen Kunden beim Betreten der Salons einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bleiben weiterhin bestehen, sagte Kurz.



Über weitere Schritte will die Regierung am 15. Februar entscheiden.

