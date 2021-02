Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Vereinigten Staaten wird im ersten Quartal 2021 voraussichtlich um 6 % wachsen, gegenüber 5,2 % am 29. Januar, wie der neueste GDPNow-Bericht der Federal Reserve Bank of Atlanta am Montag zeigte. "Nach dem ISM-Geschäftsbericht für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management von heute Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...