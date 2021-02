Jordan betont , dass die Finanzierung des Staates nicht die Hauptaufgabe der SNB sei. Dies sei nur ein berechtigtes Nebenprodukt.Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will aus dem im vergangenen Jahr erzielten Gewinn mit 6 Milliarden Franken soviel wie noch nie an den Bund und die Kantone ausschütten. Die nun getroffene Lösung sei eine gute, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan in der Wirtschaftssendung "Eco" von SRF vom Montag (Online am 01.02.). "Wenn es der Nationalbank über die Jahre gut geht...

