Der Euro ist am Dienstag zum Dollar leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erholt sich damit etwas vom schwachen Wochenauftakt.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag zum Dollar leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erholt sich damit etwas vom schwachen Wochenauftakt. Im frühen Handel wird sie bei 1,2071 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war. Zum Franken hat sich der Euro dagegen nach und nach über die 1,08er-Marke vorgearbeitet und bei einem Stand von aktuell 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...