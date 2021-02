Nur zehn Jahre nach der Einleitung demokratischer Reformen hatte das Militär am Montag zahlreiche Spitzenvertreter der zivilen Regierung festgenommen.Naypyidaw / New York - Nach dem Militärputsch in Myanmar mehren sich die Forderungen nach einer entschlossenen internationalen Reaktion. US-Präsident Joe Biden drohte den neuen Machthabern im früheren Birma Sanktionen an. Auch der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, forderte strikte Massnahmen wie etwa ein Waffenembargo für das Land.

