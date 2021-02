Der Fonds, der 2014 lanciert wurde und bislang nur qualifizierten Anlegern offenstand, wird neu einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht.Zürich - Der Fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II wird Ende März 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Dadurch wird der Fonds, der 2014 lanciert wurde und bislang nur qualifizierten Anlegern offenstand, neu einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht. Der Fonds, der vorwiegend in Immobilien im Bereich Gewerbe, Industrie und Logistik investiert, hat seit Lancierung eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...