Der Euro ist am Dienstag zum Dollar leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erholt sich damit etwas vom schwachen Wochenauftakt.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zum Dollar etwas vom schwachen Wochenauftakt erholt. Am Vormittag wurde er bei 1,2085 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war. Zum Franken hat die Gemeinschaftswährung auf 1,0815 von 1,0827 Franken im frühen Handel etwas nachgegeben, liegt aber weiter komfortabel über der Marke von 1,08.

Den vollständigen Artikel lesen ...