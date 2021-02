FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 800 (820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1980 (1925) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 265 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1175 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 875(700)P - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 200 (150) P - BARCLAYS REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 11000 P - BERENBERG INITIATES BURBERRY WITH 'HOLD' - TARGET 1820 PENCE - BERENBERG INITIATES RENTOKIL INITIAL WITH 'SELL' - TARGET 400 PENCE - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6800 (6500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4809 (4888) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS BHP GROUP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2100 (1900) P - CREDIT SUISSE CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3006 (3094) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 765 (735) P. - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3952 (3560) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 425 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6300 (5100) P - CREDIT SUISSE RAISES TAYLOR WIMPEY TARGET TO 205 (164) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1500 (1400) P. - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2600 (2525) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 134 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3250 (3284) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 810 (830) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1430 (1350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JOHNSON SERVICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8300 (8000) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 545 (435) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1720 (1610) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 620 (560) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 520 (430) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1350 (1205) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1375 (1450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 332 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 231 (241) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6700 (6100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 383 (376) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 254 (233) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1290 (1261) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4700 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1367 (1318) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1840 (1820) PENCE - 'OUTPERFORM'



- HSBC CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 655 (680) PENCE - 'BUY'



