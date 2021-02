Die Bank konnte im vergangenen Jahr in allen wichtigen Geschäften zulegen, entsprechend stieg der Gesamtertrag um 5,3 Prozent auf 531,1 Millionen Franken.Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im Geschäftsjahr 2020 trotz der "Unwägbarkeiten" der Corona-Pandemie die Erträge und den Gewinn weiter gesteigert. Im neuen Jahr will das Staatsinstitut den Konzerngewinn halten. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistungsfähigkeit verbesserte sich im vergangenen Geschäftsjahr um 4,8 Prozent auf 250,3 Millionen Franken, wie die LUKB am...

