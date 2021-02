Im Jahr 2020 hat sich die Zahl der Förderanträge für die energetische Gebäudesanierung und erneuerbare Energien im Wärmemarkt von 326.000 auf 600.000 nahezu verdoppelt. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sind das Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Der Gebäudebereich verursacht rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Seit 1990 hat man im Gebäudesektor über 40 Prozent CO2-Minderung erreicht. Aber in den nächsten zehn Jahren bis 2030 - also in einem Drittel der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...