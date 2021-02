Der japanische Premierminister Yoshihide Suga gab am Dienstag bekannt, dass man beschlossen habe, den Ausnahmezustand für 10 Präfekturen bis zum 7. März auszuweiten, wie Reuters berichtet. Weitere Mitschnitte "Der Ausnahmezustand wird für Tochigi nicht verlängert". "Der Ausnahmezustand könnte in Präfekturen, in denen sich die Situation verbessert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...