Der eKMU-X Index konnte in der vergangenen Woche um 0,3 Prozent auf 1'062 Punkte zulegen.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank hat sich das Volumen in der letzten Woche bei ähnlicher Anzahl Abschlüsse halbiert. Es fehlten die grossen Trades, die in der Vorwoche noch für die Musik gesorgt hatten. Dennoch konnte der eKMU-X Index um 0,3 Prozent auf 1'061,55 Punkte zulegen. Das Gesamtvolumen fiel um fast 51 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Franken.

