Der EUR/CHF ist über den Widerstand in der Mitte der Range und den 55-Tage-MA gestiegen, was auf Gewinne in Richtung des oberen Endes der Range von 1,0868/93 schließen lässt, so die Einschätzung der Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Wir sehen den nächsten kurzfristigen Widerstand bei 1,0841/42, gefolgt von der 1,0864/68, welche der Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...