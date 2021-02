Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen kurz vor der Insolvenz. Die Bundesregierung verspricht nun weitere Corona-Maßnahmen: Mit der Überbrückungshilfe III soll es endlich schnelle und unkomplizierte Unterstützung für den Mittelstand geben. Trotz neuer Ankündigungen sollten KMU aber Ausschau nach Finanzierungsalternativen halten. Mit Anleihen können sich Mittelständler Liquidität schnell sichern.Die Wirtschaft befindet sich weiter im Tiefschlaf. Die Innenstädte sind leergefegt und ein Ende der Corona-Krise scheint noch immer nicht in Sicht. In mittelständischen Unternehmen wird die Lage daher immer verzweifelter. Das liegt vor allem daran, dass die derzeitigen Corona-Hilfen der Bundesregierung keine ausreichende finanzielle Unterstützung bieten. Noch immer sind die Fördermittel mit viel Bürokratie verbunden und an hohe Auflagen geknüpft. Die von Bund und Ländern versprochenen Zusatzhilfen kommen daher viel zu spät an. So sind die Hilfen für November immer noch nicht komplett ausgezahlt ...

