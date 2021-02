Supercomputer sollten mit ihrer enormen Rechenpower nicht in die Hände Krimineller gelangen - die Folgen wären fatal.Jena - Supercomputer sollten mit ihrer enormen Rechenpower nicht in die Hände Krimineller gelangen - die Folgen wären fatal. Doch genau dies ist nach Entdeckungen von ESET-Forschern passiert. Unbekannte greifen mit der Backdoor Kobalos sogenannte Performance Computer (HPC)-Cluster erfolgreich an und erhalten weitreichenden Zugriff. Zu den Opfern gehören unter anderen ein grosser asiatischer ISP...

