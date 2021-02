Mit neuem Schwung stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag noch ein Stück weiter in Richtung seines Ende Januar erreichten Rekordhochs.New York - Am New Yorker Aktienmarkt stehen die Zeichen weiter auf Erholung. Mit neuem Schwung stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag noch ein Stück weiter in Richtung seines Ende Januar erreichten Rekordhochs, ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 . Von der Berichtssaison gingen zugleich keine klaren Impulse aus. Im frühen Handel legte der Dow zuletzt um 1,75 Prozent auf 30'...

