Der NZD/USD fiel am Montag um -0,5% auf 0,7158 und damit zum vierten Mal in Folge unter die Marke von 0,7184. Die Ökonomen der DBS Bank erwarten, dass der Kiwi in den kommenden Monaten in Richtung der Marke von 0,7000 fallen wird. Wichtige Zitate "Technisch gesehen wir der NZD/USD nach oben durch die 0,72 begrenzt. Er muss aber die Unterstützung bei ...

