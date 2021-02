Da das neue Jahr in Gang kommt, startet Pink Lady® seine neue Webseite. In Betrieb seit Anfang Februar präsentiert sie ein innovatives und attraktives neues Design sowie ein lebendiges, das Erlebnis verbesserndes Interface mit neuen Merkmalen. Foto © Pink Lady Europe Das Hauptziel dieser Überarbeitung ist, größeren Einblick in die Werte und Verpflichtungen von...

Den vollständigen Artikel lesen ...