Es wird erwartet, dass as Cable die Spanne von 1,3580-1,3760 vorerst beibehält, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Das GBP wurde gestern zwischen 1,3656 und 1,3758 gehandelt, relativ nahe an unserer erwarteten Seitwärtshandelsspanne von 1,3650/1,3750. Der Grundton hat sich abgeschwächt und das GBP könnte unter die ...

