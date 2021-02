Das neue Gemeinschaftsunternehmen von Naga Solar, der AGP Group und Hartree Partners die Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den drei europäischen Ländern entwickeln. Sie sollen über Stromabnahmeverträge mit Energieversorgern und Unternehmen finanziert werden. Für institutionelle Investoren ergeben sich nach Einschätzung des Joint Ventures damit Anlagemöglichkeiten von mehr als einer Milliarde Euro.Das niederländische Familienunternehmen Naga Solar hat in dieser Woche die Gründung des Joint Ventures Ampyr Solar Europe (ASE) mit den internationalen Unternehmen AGP Group and Hartree Partners bekanntgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...