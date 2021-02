FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.02.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BARRATT DEVELOPM. TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 725 (580) PENCE - BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3990 (4180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 335 PENCE - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (OW) - TARGET 850 (1090) PENCE - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3050 (2740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 510 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 3000 (2800) PENCE - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 645 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 170 (160) PENCE - BERENBERG RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 55 (51) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 335 PENCE - BRYAN GARNIER RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 1375 (1190) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9100 (7700) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 602 (561) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6500 (5900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 667 (639) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 710 (825) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5600 (5725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1075 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 425(376)P - RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 280 (310) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES PRUDENTIAL TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1250 (1100) PENCE - UBS RAISES SCHRODERS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3950 (3425) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de