In einem seniorengerechten Mehrfamilienhaus nutzen die Mieter den Rücklauf aus dem Nahwärmenetz für ihre Heizung. An kalten Tagen und für die Warmwasserversorgung hebt eine Hochtemperatur-Wärmepumpe das Temperaturniveau an. Der Wärmenetzbetreiber HanseWerk Natur hat für die Saga Unternehmensgruppe einen innovativen Niedertemperaturanschluss für das Nahwärmenetz in der Lyserstraße in Hamburg entwickelt. Das seniorengerechte Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten der SAGA erhielt von HanseWerk Natur ...

