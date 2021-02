Der frühere CEO Patrick Bajard wird Head of Healthcare & Life Sciences Central Eastern Europe bei Atos.Zürich - Atos, ein Anbieter für die digitale Transformation, beruft Bruno Schenk zum neuen CEO von Atos Schweiz. Die Ernennung erfolgt zusätzlich zu seiner Rolle als CEO Unify Schweiz. Der frühere CEO Patrick Bajard wird Head of Healthcare & Life Sciences Central Eastern Europe bei Atos. Bruno Schenk kam 2019 von der Zühlke Group zu Atos. Dort übernahm er die Position als Head of Infrastructure...

