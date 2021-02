Die Experten erwarten, dass die Anhebung des EU-Klimaziels weit reichende Folgen für die Energiewende in Deutschland hat. Sie plädieren für eine Energiepreisreform und einen weitaus stärkeren Erneuerbaren-Ausbau als im EEG 2021 vorgesehen.Das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt den 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende vorgelegt. Darin zieht das Ministerium eine positive Bilanz: Die Energiewende komme in vielen Handlungsfeldern deutlich voran und liege insgesamt auf Erfolgskurs. Das Ziel für den Erneuerbaren-Anteil am Stromverbrauch wurde bereits deutlich übererfüllt, der Energieverbrauch ...

