Experten rechnen damit, dass das Thema Hedgefonds und ihre Marktmacht künftig stärker in den Fokus der Regulierer rücken wird.Frankfurt - Der Höhenflug der GameStop-Aktien verliert an Schwung. Im vorbörslichen US-Handel notierten die Aktien des US-Videospielehändlers am Mittwoch zwar elf Prozent höher, seit ihrem Rekordhoch der vergangenen Woche haben sie aber dennoch rund 80 Prozent eingebüsst. Der ebenfalls von dem Spekulationsstrudel mitgerissene Silberpreis stagnierte am Mittwoch.

