Der japanische Konzern will in seinem Photovoltaik-Heimmarkt weiterhin Module von Drittanbietern unter seiner Marke verkaufen, wie er es bereits im Ausland tut. Die eigene Wafer-, Zell- und Modulproduktion soll mit dem Ende des Geschäftsjahres 2022 eingestellt werden. Die Entscheidung fiel genau an dem Tag, als bei Meyer Burger in Freiberg das erste Heterojunction-Solarmodul zu Testzwecken gefertigt wurde.Panasonic hat am Dienstag bekanntgegeben, dass es sich innerhalb von 14 Monaten aus der Solarindustrie zurückziehen wird. Dies beinhaltet die Schließung der Photovoltaik-Produktionen in der Fabrik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...