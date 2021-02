Der EUR/JPY verliert in der dritten Sitzung in Folge an Boden - Die Wochentiefs im Bereich der 125,60 erweisen sich als nächste Unterstützung - EUR/JPY baut den Pessimismus der ersten Wochenhälfte aus und handelt bereits in Reichweite der Schlüsselunterstützung im Bereich der 126,00, wo auch der 21-Tage-SMA verläuft. Der erneute Abwärtsdruck wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...