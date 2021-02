In einem Brief an Maroš Šefcovic, Vizepräsident der Europäischen Kommission für interinstitutionelle Beziehungen und Zukunftsplanung, sagte der britische Kabinettsminister Michael Gove, dass die Schonfrist für nordirische Supermärkte und Lieferanten bis mindestens zum 1. Januar 2023 verlängert werden sollte. Weitere Punkte "Wir müssen uns dringend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...