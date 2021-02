Starke Zahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet und Amazon haben am Mittwoch der US-Technologiebranche Auftrieb gegeben.New York - Starke Zahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet und Amazon haben am Mittwoch der US-Technologiebranche Auftrieb gegeben und die Nasdaq- Börsen dicht an ihre Rekordhochs getrieben. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial indes trat auf der Stelle. Positive Nachrichten kamen zudem vom Arbeitsmarkt. So legte in den USA die Beschäftigung in der Privatwirtschaft zu Beginn des Jahres wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...