"Das Wichtigste für die wirtschaftliche Erholung ist, dass sich so viele Amerikaner wie möglich impfen lassen", sagte der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, am Mittwoch, wie Reuters berichtet. Kashkari merkte weiter an, dass die wirtschaftliche Erholung voraussichtlich langsam sein wird, bis die Coronavirus-Pandemie vorbei ...

