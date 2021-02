"Anstatt den Ball flach zu halten, jammern die Titanen und fordern nun eine Regulierung solcher Praktiken, sprich ein Verbot. Das ist verwerflich. So möchten die Titanen Kleinanlegern verbieten lassen, was sie selbst tagtäglich tun."GameStop ist mittlerweile wohl jedem ein Begriff. Nicht mehr nur den Jüngeren, die sich gern in dem Laden tummeln und sich alle möglichen digitalen Spielchen angucken, während ihre Eltern die Alltagsversorgung sicherstellen. Sie haben sicher auch gehört oder gesehen, wie die Aktien von GameStop jüngst spekulativ in die Höhe getrieben wurden. Und dass dabei sogenannte Leerverkäufer ins Messer...

