Rund 2200 private Investoren haben sich an der Finanzierung von Photovoltaik-Projekten beteiligt. Damit konnte das Unternehmen 37 Anlagen mit einer Leistung von zusammen 8,2 Megawatt realisieren.In den vergangenen sechs Monaten hat Ecoligo über Crowdinvesting fünf Millionen Euro für den Bau von Photovoltaik-Anlagen in Afrika, Lateinamerika und Südostasien eingeworben. Damit hat das Unternehmen aus Deutschland beim Finanzierungsvolumen die Zehn-Millionen-Euro-Schwelle überschritten. Insgesamt 2.250 Privatinvestoren haben sich bislang an Projekten von Ecoligo beteiligt. Dafür erhalten sie eine jährliche ...

