Der Photovoltaik-Hersteller will das Solarmodul ab dritten Quartal 2021 anbieten. Es ist für private Photovoltaik-Dachanlagen bestimmt. Dafür wird Aleo Solar eine neue Produktionslinie in Brandenburg aufbauen.Aleo Solar plant eine neue Produktionslinie am Standort Prenzlau in Betrieb zu nehmen. Damit werde die Kapazität am Standort erweitert, teilte der Photovoltaik-Hersteller mit, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nehmen. Hintergrund ist ein neues Solarmodul-Generation, die auf der neuen Linie gefertigt werden soll. So werde Aleo Solar ein Modul mit 400 Watt Leistung auf den Markt bringen. Es sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...