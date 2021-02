FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1222 (1218) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BRYAN GARNIER CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1752 (1860) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2290 (1870) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 4100 (3775) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIRECT LINE TARGET TO 405 (320,77) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1150 (1400) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1250 (1160) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 712 (754) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6500 (5800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 292 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1450 (1455) PENCE - ODDO BHF CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1490 (1770) P - ODDO BHF RAISES RELX TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1400 (995) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 445 (320) PENCE



- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 679 (688) PENCE - 'BUY'



