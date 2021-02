Der EUR/GBP bleibt in der Nähe des Tageshochs leicht im Plus und er steigt den zweiten Tag in Folge - Der bullisch MACD und die anhaltende Erholung vom Wochentief begünstigen die Bullen - Die BoE wird die Geldpolitik wahrscheinlich unverändert lassen, so dass der Fokus auf den Hinweisen zu negativen Zinssätzen liegen wird - Der EUR/GBP erhält am ...

