Berlin - Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, hat die Ergebnisse des ersten Koalitionsausschusses des Jahres begrüßt. "Ich bin positiv überrascht. Der Kinderbonus in Höhe von 150 Euro ist eine wichtige Hilfe für alle Familien", sagte Hilgers der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Auch den einmaligen Corona-Zuschuss für erwachsene Hartz-IV-Empfänger bewertete er positiv. "Auch die Unterstützung in Höhe von 150 Euro für erwachsene Menschen, die von Grundsicherung leben, ist dringend notwendig." Das wiege nicht alle Belastungen auf, die durch die Pandemie entstanden seien, sei aber "ein guter Beitrag", so Hilgers weiter.

