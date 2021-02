Der Energiekonzern fordert vor dem International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schadenersatz für die niederländische Entscheidung, bis 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Das Unternehmen beruft sich dabei - wie bereits Vattenfall bei seiner Klage gegen Deutschland aufgrund des Atomausstiegs - auf Energiecharta-Vertrag.Es ist eine dürre Meldung, die das zur Weltbank-Gruppe gehörende International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jetzt auf ihrer Webseite veröffentlichte: Die RWE AG und die RWE Eemshaven Holding II BV haben gegen die Niederlande ...

