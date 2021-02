Laut Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) bietet die neue BEG-Förderung Einzelmaßnahmen die Gelegenheit Wärmenetze in Bioenergiedörfern, Städten oder Stadteilen zu verdichten. Kunden erhalten bis zu 50 % der Kosten vom Bund erstattet. Neue Hausanschlüsse an bestehenden Wärmenetzen, in die mindestens 25 % erneuerbare Wärme eingespeist wird, erhalten aus dem Programm "BEG-Förderung Einzelmaßnahmen" seit Januar 2021 eine sehr attraktive Förderung. Vor allem in Bioenergiedörfern, aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...