Aus dem Protokoll der Sitzung des Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) geht hervor, dass das MPC kein Signal aussenden wollte, dass ein negativer Leitzins "in Aussicht oder sogar unmittelbar bevorsteht." Marktreaktion Der GBP/USD stieg aufgrund dieser Entwicklung stark an und legte in den letzten 30 Minuten um fast 100 Pips zu. ...

