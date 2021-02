Green Bonds gelten als wichtiges Instrument, um Kapital für den Übergang zu einer umweltgerechten und klimaneutralen Wirtschaft zu mobilisieren. Zukünftig will die KfW bei Anlageentscheidungen mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch verstärkt die Ausrichtung der Emittenten selbst einbeziehen.Die KfW will ihre Investitionen in grüne Anleihen im Auftrag des Bundesumweltministeriums weiter fortsetzen. Seit April 2015 fördert die Bankengruppe auf dieser Basis Vorhaben für Klimaschutz und -anpassung, Ressourcenschonung und Umweltschutz, beispielsweise in den Bereichen erneuerbare Energien, ...

