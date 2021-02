Der Photovoltaik-Hersteller ist derzeit dabei seine hocheffiziente monokristalline Wafer-Technologie zu kommerzialisieren. Es setzt dabei auch auf die Unterstützung eines neuen CEO und Chairmans.Die Nexwafe GmbH hat sich weitere 10 Millionen Euro in einer B-Serien-Finanzierungsrunde gesichert. Sowohl bestehende als auch neue Gesellschafter hätten sich an der Kapitalerhöhung beteiligt, darunter Fraunhofer, Saudi Aramco Energy Ventures, GAP Technology Holding, Lynwood Schweiz AG und Bantina Invest Limited, teilte das Freiburger Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem frischen Kapital will Nexwafe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...