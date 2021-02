FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W.') TARGET 2570(2640)P - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1640 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 5185 (4350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4550 (4900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES ANGLO AMERICAN WITH 'BUY' - TARGET 2800 PENCE - BERENBERG RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 6600 (6200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BHP GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2000 PENCE - BERENBERG STARTS RIO TINTO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 6000 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1600 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 792 (767) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2800 (2750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4900 (5500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1690 (1595) PENCE - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 470 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 820 (840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (375) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 300 (145) PENCE - 'UNDERPERFORM' - LIBERUM RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 735 (690) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 770 (760) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3500 (3050) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENISHAW TARGET TO 5100 (4900) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SYNTHOMER TARGET TO 472 (380) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 720 (740) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS SUMO GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 402 (299) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3700 (4000) PENCE - 'SELL'



