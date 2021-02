Die österreichische Sun Contracting AG hat in Sachsen zwei Autohäuser und in Nordrhein-Westfalen einen Viehzuchtbetrieb mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet. Beim Photovoltaik Contracting profitieren die Dachbesitzer von einer monatlichen Miete. Die Sun Contracting AG realisiert ihre ersten Netzanschlüsse im Jahr 2021 im deutschen Bundesland Sachsen. Insgesamt 215,46 Kilowatt Photovoltaikleistung an zwei Standorten gehen Anfang Februar ans Netz und beginnen somit, sauberen Solarstrom zu produzieren. ...

